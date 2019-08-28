48.8 مليار درهم تمويلات مصرفية بنهاية يوليو

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ضخت البنوك العاملة في الدولة 48.8 مليار درهم قروضاً في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وأصدر المصرف المركزي، أمس، إحصاءات محدّثة عن المؤشرات المصرفية لشهر يوليو أشار فيها إلى ارتفاع إجمالي الائتمان بنهاية يوليو إلى 1.705 تريليون درهم مقابل 1.656 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة مقدارها 48.8 مليار درهم وبنسبة نمو 2.9% على أساس الفترة و4.2% على أساس سنوي.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 1.1148 تريليون درهم مقابل 1.113 تريليون درهم بنهاية ديسمبر بارتفاع قدره 17 مليار درهم وبنسبة نمو 1.5% على أساس الفترة و2.6% على أساس سنوي.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الإقراض الموجه لقطاع الأعمال والصناعة إلى 814.5 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 792.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 21.9 مليار درهم بنسبة نمو 2.8% على أساس الفترة وعلى 4.3%. وأوضحت الإحصاءات أن البنوك زادت استثماراتها إلى 379.9 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 332.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 47.1 مليار درهم وبنسبة نمو 14%.