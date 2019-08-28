مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينظم معرض مبدعة الثاني في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وضمن فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال 2019، تحت شعار مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير، «استشراف، ابتكار، تحول رقمي، البلوك تشين، ذكاء اصطناعي»، ينظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي فرع العين فعاليات معرض «بازار مبدعة الثاني»، والذي سيقام في بوادي مول بمدينة العين بجانب المدخل الرئيسي، وسيفتتح المعرض يوم الاثنين المقبل 2 سبتمبر ويمتد حتى 14 سبتمبر 2019.

وسيشهد المعرض عرضاً لأفضل المنتجات التجارية المتميزة في مجالات الاهتمام بالمرأة، من المجوهرات والملابس والأزياء والعبايات، ومستلزمات المكياج والتجميل، والإكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، وكذلك العطور والبخور والأطياب، وأعمال المشغولات اليدوية المبتكرة.

ويهدف المعرض إلى الترويج المباشر لمنتجات وأعمال سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات المواطنات، كما يأتي تنظيم المعرض ضمن فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال.