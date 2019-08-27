200 % زيادة أسعار تذاكر الطيران على رحلات العودة

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

شهدت أسعار تذاكر العودة إلى الإمارات بعد انتهاء الإجازة الصيفية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى أكثر من 200%، الأمر الذي دفع بعض العائلات إلى حجز رحلات غير مباشرة لضمان الحصول على مقاعد شاغرة بأسعار معقولة.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي» لأسعار التذاكر المعلنة على مواقع الحجز الإلكتروني وعلى مواقع شركات الطيران، أن أسعار الرحلات القادمة من عمان وبيروت والقاهرة تعتبر الأكثر ارتفاعاً خلال الفترة الحالية، حيث وصلت أسعار تذاكر السفر على الرحلات القادمة من عمان إلى نحو 2440 درهماً، في حين وصلت إلى 4500 درهم على الرحلات القادمة من القاهرة و2400 درهم متوسط سعر التذكرة في الاتجاه الواحد على الرحلات القادمة من بيروت.

وأكد خبراء في قطاع السياحة والسفر أن نسبة الحجوزات وصلت إلى 100% على العديد من الرحلات القادمة، لذلك فإن بعض شركات الطيران قامت بإعادة جدولة رحلاتها وتسيير رحلات إضافية لاستيعاب الطلب المرتفع، مشيرين إلى أن العائلات التي حجزت رحلاتها ذهاباً فقط عند بداية الإجازة الصيفية أصبحت تواجه صعوبة بالغة في إيجاد مقاعد شاغرة، خاصة إذا كان عدد أفراد العائلة كبيراً، وأن هذه المقاعد إن وجدت على بعض الرحلات خلال الفترة الحالية تكون في أعلى مستوياتها السعرية.