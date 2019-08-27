بريطانيا تعوّل على دبي تجارياً بعد «بريكست»

ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن بريطانيا تعتمد على دبي في تعزيز تجارتها، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم «بريكست».

وأضافت الصحيفة البريطانية أن مدناً على رأسها دبي، ظلت تحشد مهاراتها الاستثمارية والتجارية لعدة عقود، ويتعين على بريطانيا أن تتنافس خارج أوروبا تجارياً، وسوف تعتمد على هذه المدن في ذلك. وقالت الصحيفة إن على بريطانيا أن تحافظ على مكانتها التجارية العالمية وبالتالي على الحكومة، لتحقيق ذلك عليها أن تعيد تقييم سياستها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك إعادة النظر في القوانين الضريبية واللوائح التنظيمية وتحسين الإدارة الحكومية.