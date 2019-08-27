«فارنيك» تفوز بعقد إدارة مرافق في مطارات دبي

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

منحت شركة مطارات دبي شركة فارنيك عقداً لمدة خمس سنوات لإدارة المرافق في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وقالت المجلة إن العقد، الذي لم تذكر قيمته، يستمر لمدة خمس سنوات ويشمل خدمات النظافة والمرافق المحيطة بما فيها مناطق الركاب والمسافرين في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي. كما ستكون شركة فارنيك مسؤولة عن عربات نقل الأمتعة في المطارين.

وقالت شركة فارنيك إنها سوف تحشد فريق النظافة لديها المكون من 800 عضو من أجل تنفيذ العقد، الذي يغطي المبنيين واحد واثنين وكونكورس «دي» ومنطقة الشحن واللوجستيات في المطارين.

ونقلت المجلة عن جوليان خليل مدير الشركة أنها سوف تستخدم تقنية المراقبة الذكية وغيرها من أجل خدمة المناطق البعيدة بكفاءة أعلى. وأضاف أن شركته هي الأولى في الإمارات المجازة في صناعة نظافة المباني الخضراء، مما يعني قدرتنا على توفير خدمة مستدامة عالية الجودة تركز على راحة العملاء.