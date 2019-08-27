عقود متوقعة قريباً من شركة موانئ أبوظبي

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

ذكرت مجلة ميد أن شركة موانئ أبوظبي تسلمت عروضاً من الشركات لتوسيع محطة الشحن العام في ميناء خليفة الشهر الماضي.

وأضافت المجلة أن موانئ أبوظبي لا تزال تقييم العروض لتوسيع محطة الشحن العام في ميناء خليفة وتوقعت أن تمنح عقوداً في وقت قريب للشركات المعنية لتنفيذ التوسعات.

وأوضحت المجلة أن محطة الشحن العام تقع على الرصيف الجنوبي للميناء. وكانت شركة الجرافات البحرية الوطنية قد فازت بعقد بقيمة مليار درهم العام الماضي لتوسيع ميناء خليفة.

وتشمل الأعمال البحرية في التوسعات إنشاء رصيف بطول 3 كلم بالإضافة إلى تعميق القناة الرئيسة وحوض الميناء. وافتتحت أبوظبي محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة في ديسمبر الماضي. وساهمت المحطة الجديدة في رفع طاقة الميناء البالغة 2.5 مليون حاوية إلى الضعف، مع إمكانية التوسع بمقدار مليون حاوية أخرى.