«الموج مسقط» يركز على الاستراتيجيات الخضراء للبيئة والأعمال

المصدر: مسقط - البيان

يؤكد الموج مسقط، الذي يتم تطويره من خلال شراكة استراتيجية بين حكومة سلطنة عُمان وشركة ماجد الفطيم العقارية أن اتباع الممارسات الصديقة للبيئة، يُمكن أن يحقق فوائد طويلة الأمد، حيث تعمل هذه الممارسات على زيادة القدرة التنافسية في السوق، وتعزيز الابتكار، فضلاً عن مساهمتها بشكل كبير في تقليل الضغط السلبي على البيئة.

وقال ناصر الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط، إن اتباع الممارسات الصديقة للبيئة يُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية الموج مسقط لافتاً إلى أنها تهدف لبناء مجتمع مستدام ليكون وجهة سياحية ذات طابع عالمي. وأضاف الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع الأحيائي في مشاريعنا السكنية وملعب الجولف والمرسى ساعدت على جذب الاهتمام من قطاع السياحة العالمي، مشيراً إلى انسجامها مع التوجّه الاستراتيجي للاستدامة في السلطنة.