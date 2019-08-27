مدير عام غرفة أبوظبي: مثال يحتذى به بمختلف المجالات

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، أصبح مناسبة وطنية نحتفل بها كل عام، تقديراً لدور المرأة وإنجازاتها العديدة في مختلف المجالات، وتميزها وكفاءتها في كافة المناصب التي تولتها على مر السنوات، ما جعل منها مثالاً يحتذى به على جميع الأصعدة الإقليمية والعالمية.

مكاسب

وأشار المهيري إلى أن هذه المكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية جاءت بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات المرأة ومكّنتها من أدوات النجاح لتسهم في تنمية المجتمع، مما كان له أبلغ الأثر في تقدم دولة الإمارات وحضورها البارز على كافة المستويات لاسيما على المستوى الاقتصادي، حيث أصبحت المرأة الإماراتية صاحبة أعمال وتتولى أعلى المناصب في كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، ما جعلها مساهماً كبيراً في دعم الاقتصاد والأنشطة التجارية في الدولة.

ووجه المهيري كل الشكر والتقدير لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على ثقتها الكاملة ودعمها المتواصل لقدرات نساء الوطن وتنمية عزيمتهن، وتمكينهن من مواصلة تأدية أدوارهن الريادية في البناء والتقدم والمساهمة الفعّالة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

دور مهم

وأكد أن إعلان سمو الشيخة فاطمة ومبادرتها بأن يكون الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام احتفالاً وطنياً بيوم المرأة الإماراتية، يعد بمثابة الإيمان المطلق بأهمية دورها في تطوير مجتمعها وازدهاره إلى جانب أخيها الرجل، منوهاً بأن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام بعنوان «المرأة رمز للتسامح»، جاء ليؤكد أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً كبيراً في نشر ثقافة التسامح والترابط داخل أسرتها ومجتمعها، وليكون قيمة نوعية مضافة بالنسبة للمرأة الإماراتية.