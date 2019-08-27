إثراء دبي: تأجير وحدات مبنى 88 السكنية بالكامل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة إثراء دبي للتطوير العقاري المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي تأجير وإشغال جميع الوحدات السكنية لمبنى 88 الواقع في واحة دبي للسيليكون.

وقال عصام كلداري، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «إثراء دبي»، إن جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 88 تم تأجيرها في فترة وجيزة لم تتعد 4 أسابيع من طرحها في السوق. وأضاف: رغم الهدوء الذي يخيّم على سوق الإيجارات في دبي، لم نجد أية صعوبة في التأجير، حيث إن الأسعار والخدمات والمرافق والبيئة المعيشية والموقع المميز للمبنى، جميعها شكلت قيمة مضافة للمستأجر الذي سارع إلى الاستئجار معنا والاستفادة من هذا الوضع بشكل تام.

وتعمل «إثراء دبي» حالياً على إنهاء المرحلة الأولى من تطوير «مشروع إثراء ديرة» بدءاً من الشقق السكنية في الواجهة البحرية المطلّة على خور دبي، وصولاً إلى توسعة سوق الذهب. ومن المتوقع أن يتم تسليمها تدريجياً بدءاً من أواخر العام 2019. كما تعمل إثراء دبي على إدارة وتطوير عدد من أكثر المشاريع العقارية طموحاً في دبي، منها مشروع «ون زعبيل» الذي يضم أطول مبنى معلّق في العالم (ذا لينك)، وهو قيد التطوير ومن المقرّر الانتهاء منه عام 2021.