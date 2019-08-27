إنشاء «سوق التجار» في المنطقة الحرة لجبل علي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن إبرام شراكة مع زيجيانغ تشاينا كومودوتيز سيتي جروب كومباني «سي سي سي») لإنشاء «سوق التجار» في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

وستملك «موانئ دبي العالمية» حصص الأغلبية في المشروع المشترك، الذي تبلغ نسبة الحصص فيه 70/‏‏30 مع مجموعة «سي سي سي».

وسيمتد «سوق التجار» على مساحة 800 ألف متر مربع، منها 220 ألف متر مربع مخصصة للمرحلة الأولى التي يبلغ الإنفاق الرأسمالي عليها نحو 150 مليون دولار (552 مليون درهم)، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التشييد في الربع الأخير من عام 2019 وتستمر لفترة 24 شهراً.

وسيسهم «سوق التجار» في إطلاق أول سوق منطقة حرة ذكية في الشرق الأوسط لقطاعي التجزئة والجملة، ويهدف إلى خدمة منطقة أوسع تشمل شريحة سكانية ضخمة يتخطى تعدادها ملياري نسمة. كما سيتيح المشروع للتجار الاستفادة من التكاليف المنخفضة لسلسلة التوريد عبر استخدام البنى التحتية متعددة الوسائط وعالمية المستوى الموجودة في جبل علي وإمارة دبي. وسيكون بمقدور التجار شراء كميات كبيرة من المنتجات بأسعار الجملة مع توفير أقصر الفترات اللازمة للتسليم وتعزيز قدرتهم على تلبية الطلب بكفاءة أكبر.

وتتخذ «زيجيانغ تشاينا كومودوتيز سيتي جروب»، التي تأسست عام 1993 من ايوو في مقاطعة تشيجيانغ بالصين مقراً لها، وتعتبر مطوراً ومشغلاً لمنصات تجارة البضائع. وتغطي عمليات مجموعة «سي سي سي» «معرض ايوو الدائم»، «ومعرض الصين ايوو الدولي للبضائع»، و«معرض البضائع المستوردة»، وتمتد هذه المعارض على مساحة 5 أميال وتضم نحو 75 ألف تاجر ومستأجر. ويتخطى عدد زوارها 200 ألف زائر يومياً، وتستقطب أكثر من 500 ألف تاجر دولي سنوياً.

تحفيز التجارة

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: يجسّد هذا الاستثمار استراتيجية تحفيز التجارة التي ننتهجها من خلال سعينا الدؤوب لتعزيز التجارة وحركة البضائع، عبر إلغاء جوانب عدم الكفاءة وخفض تكاليف سلسلة التوريد.

ويؤكد اختيار «سي سي سي» للمنطقة الحرة لجبل علي لتكون موقع استثمارها الحصري في المنطقة قدرة موانئ دبي العالمية على استقطاب حركة التجارة بفضل البنى التحتية الأفضل في فئتها التي تتمتع بها، كما يبرز مكانة إمارة دبي بصفتها المركز التجاري الأبرز في المنطقة.

وقال: تمحورت رؤيتنا عند استحواذنا على المنطقة الحرة لجبل علي عام 2015 حول استقطاب عملاء لا يكونون مصدراً لدخل الإيجارات فحسب، بل يقدمون بضائع المنشأ والمقصد على نحو يعزز مكانة دبي مركزاً تجارياً رائداً. وستساعدنا هذه الشراكة في تحقيق هذه الرؤية.

وتعد «تشاينا كومودوتيز سيتي» الشريك المثالي لما تتمتع به من خبرات وتجارب ذات الصلة، تساعد على إنجاح هذا المشروع، ونتطلع قدماً لبناء شراكة قوية وطويلة الأمد معها.

الحزام والطريق

وقال زهاو وينغ، رئيس مجلس إدارة «زيجيانغ تشاينا كومودوتيز سيتي جروب كومباني»: تعتبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيوية جداً لمبادرة الحزام والطريق، ونهدف إلى خدمة هذه السوق ذات معدلات النمو المرتفعة من خلال «سوق التجار» في جبل علي التي استند اختيارنا لها على البنى التحتية عالية الكفاءة والبيئة المواتية لممارسة الأعمال التجارية، إلى جانب مستويات التجارة البينية المتميزة مع الصين. ونحن واثقون من نجاح هذا المشروع بالتعاون مع «موانئ دبي العالمية».