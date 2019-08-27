كبرى الشركات العالمية تشارك في جلفود للتصنيع

المصدر: دبي- البيان

يستعد معرض «جلفود للتصنيع»، وهو أكبر فعالية سنوية متخصصة في تصنيع وتغليف المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بنسخته السادسة للكشف عن آخر ما توصل إليه القطاع.

وسيشهد المعرض، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر، تنافس كبرى شركات التصنيع العالمية لتحسين كفاءة عملياتها وأسعار منتجاتها والحفاظ على مواكبتها لأحدث القوانين.

تأتي ابتكارات اليوم لمواجهة المخاوف بشأن سلامة الأغذية ومخاطر النفايات وسرعة طرح المنتجات بالسوق وبأسعار معقولة، في ظل التنافس الكبير بين شركات تصنيع المعدات على اختيار الأسواق. وسيتطرق المعرض لهذه المواضيع وغيرها من المسائل التي تهم القطاع، حيث سيستعرض أحدث تقنيات المعالجة الغذائية على مساحة تبلغ 81 ألف متر مربع. كما سيتيح للعارضين فرصة إبرام عقود تغيّر مشهد القطاع في المستقبل وتسهم في تجاوز التحديات، وذلك وفقاً لشركة «جيفودان» السويسرية الرائدة في تصنيع المنكهات الغذائية، والتي تشارك لأول مرة في معرض «جلفود للتصنيع»، وذلك لإبرام علاقات شراكة مميزة.

وقال أنطوان خليل، رئيس الشؤون التجارية لدى «جيفودان» في أفريقيا والشرق الأوسط: لا يمكن إيجاد حلول للتحديات الراهنة التي يشهدها القطاع بشكل منفرد. قمة التقنيات الغذائية

ستسلط قمة التقنيات الغذائية بنسختها الثانية الضوء على خبرات «فيرمينيش» في خفض مستوى السكر في المأكولات والمشروبات، حيث سيتطرق عماد فرحات، نائب رئيس الشركة لشؤون مذاق المأكولات والمشروبات، إلى آخر التطورات في هذا المجال.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: ستنقل النسخة الثانية من هذه القمة المنتظرة القطاع من الحاضر إلى المستقبل، وذلك بفضل تقنيات الجيل القادم التي تشمل تكنولوجيا «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي تحوّل منشآت تصنيع المأكولات والمشروبات إلى مصانع ذكية. وفي ضوء تزايد أهمية الأمن الغذائي.

ابتكارات رائدة

يشهد معرض «جلفود للتصنيع» المشاركة الأولى لشركة «فيرمينيش» السويسرية التي تعد أكبر شركة عالمية خاصة بالعطور والمنكهات. وستستعرض «فيرمينيش» ابتكاراتها في مجال تخفيض معدلات الدهون والأملاح وبدائل غلوتامات أحادي الصوديوم ومعززات النكهة وحلول البروتينات الخضراء البديلة، وذلك في ظل التوجه العام نحو التقليل من السكر واللجوء إلى المكونات الطبيعية.