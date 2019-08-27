«الاتحادية للكهرباء والماء» تستعرض أبرز مشاريعها في «مؤتمر الطاقة العالمي» بأبوظبي سبتمبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء «فيوا» عن مشاركتها في مؤتمر الطاقة العالمي، الذي ينعقد في أبوظبي خلال الفترة الواقعة ما بين 9 و12 سبتمبر المقبل، كونه أكبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات الطاقة، ورسم ملامح مستقبل القطاع، بمشاركة واسعة من صناع القرار الدوليين، والخبراء البارزين من شتى أنحاء العالم.

وقال محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «يُعد المؤتمر منصة مثالية لعرض كل وجهات النظر حول هذا القطاع والخروج بحلول للتحديات، التي تواجهه ووضع الخطط العملية للتغلب عليها، وتبادل وجهات النظر حول آليات تطوير هذا القطاع، بما يخدم ازدهار الإنسانية ككل، ومن هنا جاءت مشاركتنا في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لعرض أبرز مشاريعنا، التي يمكن أن تشكل تجارب مفيدة للمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة بالمنطقة والعالم، وللاستفادة من تجارب الآخرين ومخرجات المؤتمر».

وتعد الدورة المعقودة في أبوظبي الأولى من نوعها التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة عربية، كما ستكون الإمارات هي أول دولة من أعضاء منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، التي تستضيف هذا الحدث العالمي.