أبوظبي الوطنية للمعارض تستعد لاستقبال موسم حافل

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، عن جدول فعالياتها المحلية والإقليمية والدولية، حيث تستعد مراكز الشركة في مدينتي أبوظبي والعين لاستقبال موسم حافل بالمعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة خلال النصف الثاني من 2019.

وتشمل قائمة الفعاليات التي سيستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال النصف الثاني من العام فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019، الذي ينطلق اليوم. وخلال الفترة من 2 حتى 4 سبتمبر، سيستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض معرض «يوروتير الشرق الأوسط»، وهو أحد أكبر المعارض التجارية في العالم للزراعة والإنتاج الحيواني.

أما مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون، فستقام أعماله تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 حتى 12 سبتمبر.

كما ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر المقبل فعاليات معرض CPhI الشرق الأوسط وأفريقيا 2019، الذي يعد أهم تجمع إقليمي للعاملين في قطاع الأدوية في المنطقة.

كما يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات عالم نيكلوديون، الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 19 حتى 21 سبتمبر.

وسيعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 22 حتى 26 سبتمبر المقبل المؤتمر العالمي الـ79 للصيدلة والعلوم الصيدلانية، أما معرض «التراث الشرق الأوسط» المقرر إقامته خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل سيجمع 100 مؤسسة وشركة تعمل في قطاع علم الآثار حول العالم.