9.5 ملايين زائر لدبي في 7 أشهر بنمو 3.7 ٪

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

سجلت حركة السياحة الوافدة إلى دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وصول 9.58 ملايين زائر بنمو 3.56% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت وصول 9.25 ملايين زائر وفقاً لإحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، فيما وصل متوسط إشغال الفنادق إلى 74%.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي، لتصل إلى 118.2 ألف غرفة، في 711 منشأة فندقية، مقارنة بـ111.3 ألف غرفة ضمن 700 منشأة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 6% في عدد الغرف، و2% في عدد المنشآت الفندقية، وبلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية نحو 18.09 مليون ليلة، مقارنة مع 17.24 مليون ليلة بنهاية يوليو 2018، بمتوسط مدة إقامة قدره 3.4 ليالٍ.

وواصلت الهند تصدرها الأسواق الرئيسة من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي، الذي وصل إلى 1.13 مليون زائر، وحلت السعودية ثانية بـ924 ألف زائر، فيما وصل عدد الزوار من المملكة المتحدة إلى 667 ألف زائر، كما أظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 21% من مجمل أعداد الزوار، تليها دول مجلس التعاون الخليجي 19%، وجنوبي آسيا بنسبة 16%، و10% من منطقة الشرق الأوسط في حين توزعت باقي النسب على المناطق الأخرى.