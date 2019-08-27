«آي بي سي» بصدد الاستحواذ على 10 آلاف منزل للعطلات بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «آي بي سي جروب» للاستثمار في الأسهم الخاصة، والتي تتّخذ من الإمارات مقرّاً لها، أمس، عزمها الاستحواذ على 10 آلاف وحدة عقارات في دبي لفرشها وتجهيزها كمنازل مخصصة للإقامة في فترات العطلة.

وتعاقدت الشركة مع «بيركشاير هاثاواي للخدمات المنزلية الخليج للعقارات» لتتولى مسؤولية الوساطة الاستشارية للمساعدة في تحديد العقارات، والاستحواذ عليها وتمويلها. وتبلغ قيمة الصفقة 5 مليارات دولار (18 مليار درهم)، مع خطط محتملة للتوسّع والاستحواذ على مليون عقار في أكثر من 100 مدينة حول العالم.

وتأتي الخطوة في وقت مناسب جداً في ظل توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية بنمو قطاعي العقارات والضيافة بحلول عام 2020. ومنذ انطلاق أعمالها في الإمارات عام 2014، ركزت المجموعة على الاستثمار في الأسهم الخاصة ضمن القطاع العقاري والفنون وتقنيات المستقبل.

وتحظى المجموعة بدعم شخصيات عالمية بارزة في مجال الخدمات المصرفية والتمويل. وبحسب مؤشر السفر العالمي للمسلمين 2016، تعتبر الإمارات من أكثر وجهات السفر المفضلة للمسلمين. وسيتم تمويل العقارات المستحوذ عليها عبر الصكوك. وتتطلع المجموعة إلى فرص نمو قوية في سوق الإقامة قصيرة المدى بدبي خاصة مع اقتراب موعد معرض «إكسبو 2020 دبي».