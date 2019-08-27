«عزيزي للتطوير العقاري» تطلق «بيرتون» أحدث مشاريعها في الفرجان

المصدر: دبي- البيان

كشفت «عزيزي للتطوير العقاري» عن مشروعها السكني الجديد «بيرتون» في منطقة الفرجان، إحدى أبرز المناطق الواعدة في الإمارة، ويشتمل على 245 وحدة سكنية- 190 استوديو، و41 شقة من غرفة واحدة، و 14 شقة من غرفتين، موزعة على 7 طوابق. ويمكن للقاطنين في «بيرتون» الوصول بسهولة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وخط مترو دبي الجديد المؤدي إلى موقع «إكسبو 2020».

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: قمنا بتطوير «بيرتون» في موقع يشهد زيادة مطردة في عوائد الإيجار، ويحظى باهتمام متزايد من جانب المستثمرين. وأثبتت مشاريعنا في منطقة الفرجان تميزها، بعد أن نجحنا في بيعها بسرعة قياسية، ويسرّنا إضافة هذا المشروع إلى محفظتنا بهذه المنطقة، ومع إعلان الشركة 2019 «عام البناء»، سيتم تسريع وتيرة الأعمال في «بيرتون».