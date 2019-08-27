مجموعة «بن حم» تبحث الفرص الاستثمارية في البوسنة

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم بمكتبه بفندق رويال روز أبوظبي، أول من أمس، شريف مويكانوفيتش، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبد الله بن مسلم بن حم، والدكتور بخيت بن سالم العامري استعراض مجالات الاستثمار المتاحة في البوسنة والهرسك، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.

وأكد بن حم اهتمام المجموعة بدراسة فرص الاستثمار المتاحة في البوسنة وإمكانية تنفيذها خاصة في مجال السياحة والتعليم. وأشاد مويكانوفيتش بتجربة الإمارات الاقتصادية معتبراً أنها تقدم نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.