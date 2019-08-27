اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنطلق الأسبوع المقبل

المصدر: القاهرة - وام

تنطلق الأسبوع المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ «104»، حيث تبدأ في 1 سبتمبر اجتماع اللجنة الاجتماعية، بينما تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها يومي 2 و3 سبتمبر ثم يعقد كبار المسؤولين اجتماعهم يوم 4 سبتمبر على أن يعقد المجلس على المستوى الوزاري في 5 سبتمبر المقبل وذلك برئاسة فلسطين خلفاً لسلطنة عمان.

وتناقش الاجتماعات الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

كما يناقش الاجتماع تقريراً حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية ببيروت.