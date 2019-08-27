قمة الشرق الأوسط لأمناء الخزانة تنطلق في دبي أول أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تقرر إقامة الدورة الحادية عشرة من قمة الشرق الأوسط السنوية لأمناء الخزانة في الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي. وأعلن المنظمون إضافة ميزات أخرى للبرنامج.

وتستهدف القمة التي تنظمها جمعية أمناء خزائن الشركات، الخبراء الماليين وأمناء الخزينة، وهي مفتوحة لغير الأعضاء في الجمعية.

ومن الإضافات الجديدة تنظيم جلسة استراتيجية لكبار المديرين برئاسة الرئيس التنفيذي لجمعية أمناء خزائن الشركات كارولين ستوكمان.

وإلى جانب تقديم الأفكار المثيرة لاهتمام المشاركين، ستبحث جلسة النقاش الدور المتغير للمدير المالي، بما في ذلك الدور الذي تلعبه الاستراتيجية والابتكار في إطار عمله، وكذلك التوافق الأكبر مع البنية التحتية للتكنولوجيا والبيانات داخل المنظمات.

وقالت ستوكمان: «في ضوء سعي الشركات والمؤسسات في المنطقة لمواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع السياسات والطموحات الوطنية، بما في ذلك زيادة فرص العمل للمواطنين والاستفادة من مجموعة قيّمة من المواهب النسائية، سيسعى حدثنا إلى فهم كيفية تسريع هذه الأهداف من خلال تجارب الأعضاء الخبراء ».

ومن أبرز المشاركين ماثيو هيرن، المدير المالي لشركة مبادلة للاستثمارات البديلة والبنية التحتية، وباولو لو موناكو، المدير المالي لمجموعة شلهوب، وطارق سند، المدير المالي لشركة فيتشر.