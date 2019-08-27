«برولايت + ساوند» يستعرض أحدث التقنيات أكتوبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط عن إطلاق الدورة الخامسة من معرض «برولايت + ساوند الشرق الأوسط»، المنصة التجارية الأضخم في المنطقة للتقنيات والخدمات والشركات المتخصصة في الفعاليات والترفيه وصناعة الصوت والصورة في الفترة من 15 -17 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري الدولي.

وتسعى الجهات العارضة إلى الاستفادة من المكانة التنافسية المتنامية للشرق الأوسط في قطاع الترفيه بوصفها وجهة عالمية رائدة للفعاليات الترفيهية الضخمة، وتأتي الإمارات والسعودية في مقدمة دول المنطقة المهتمة بالاستثمار في تطوير الوجهات الترفيهية الجاذبة والمتبنية لأحدث تقنيات وتجهيزات الإضاءة والصوت يشارك في المعرض أكثر من 50 جهة عارضة من 10 بلدان مختلفة، ومن المتوقع أن يجتذب ما يزيد على 2700 من تجار وخبراء هذه الصناعات.

وتتزامن الدورة الخامسة مع انطلاق الدورة الجديدة لـ«معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2019».