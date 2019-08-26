طيران الإمارات تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف مضيفات ومضيفين لبنانيين



تنظم طيران الإمارات في الأسبوع المقبل يوماً مفتوحا في العاصمة اللبنانية بيروت لاستقطاب مزيد من الشابات والشبان اللبنانيين للعمل مضيفين جويين مع أكبر ناقلة دولية في العالم.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة لتعزيز أطقم الخدمات الجوية، وتلبية متطلبات التوسعات السريعة لأسطولها ومحطاتها.

وسوف يلتقي مسؤولون من قسم التوظيف في طيران الإمارات مع المهتمين بالعمل خلال "اليوم المفتوح" الذي تعتزم الناقلة تنظيمه يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، وذلك في فندق رامادا بلازا بيروت بمنطقة الروشة.

وتدعو طيران الإمارات الشابات والشبان اللبنانيين المهتمين بالعمل إلى التواجد في الفندق في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وسوف تجرى جميع الشروحات والمقابلات.

وينبغي إحضار سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية مع صورة حديثة. ويوفر موقع طيران الإمارات emirates.com معلومات وافية عن إجراءات ومتطلبات التوظيف.

ويفضل تعبئة نموذج الطلب الرقمي المتوفر على موقع مجموعة الإمارات للتوظيف www.emiratesgroupcareers.com قبل الحضور إلى اليوم المفتوح.

يتضمن اليوم المفتوح عروضاً إيضاحية يقدمها مسؤولو التوظيف للحضور وعمليات اختيار أولية ومجموعات عمل نقاشية باللغة الإنجليزية.

وسوف يدعى من تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات رسمية لاحقاً، وينتقل المرشحون بعدئذ إلى المقر الرئيس لطيران الإمارات، حيث ستتاح لهم فرصة العيش في دبي، التي تشتهر بطابعها العالمي ومراكز التسوق والفنادق الحديثة ومستوى المعيشة الراقي.

وسوف يلتحق المرشحون بفريق الخدمات الجوية في طيران الإمارات، الذي يضم عاملين من أكثر من 135 جنسية، بعد أن يتم تدريبهم وفق المعايير الرفيعة للخدمات الجوية التي تعتمدها الناقلة.

ويحصل أفراد أطقم الخدمات الجوية على رواتب مجزية غير خاضعة للضرائب ومزايا جيدة وظروف عمل ممتازة، وسكناً حديثاً مفروشاً ومواصلات مجانية من وإلى مكان العمل وتغطية طبية كاملة، بما في ذلك الأسنان، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً مع تذكرة سنوية إلى بلد الموظف.

ويمكن لمضيفات ومضيفي طيران الإمارات الاستفادة من ميزة الحصول على تذاكر مخفضة بأسعار رمزية لهم ولأفراد عائلاتهم على رحلات الناقلة وغيرها من شركات الخطوط الجوية العالمية، ما يفتح أمامهم باباً مثيراً للسفر والتجوال حول العالم.

وتعمل طيران الإمارات على خط بيروت منذ عام 1991، وتسيّر حالياً 3 رحلات يومياً بين بيروت ودبي. ويعمل لديها أكثر من 20 ألف مضيفة ومضيف جوي، وتشغل أسطولاً حديثاً مكوناً حالياً من 270 طائرة إيرباص وبوينج ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 230 طائرة ستنضم إلى الخدمة تباعاً. وتخدم طيران الإمارات حالياً 158 محطة في 85 دولة عبر قارات العالم الست.