تعاون محاسبي بين الإمارات والهند

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات ندوة بالتنسيق مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي فرع أبوظبي، بحضور أعضاء الجهتين، حول إدارة مخاطر الاحتيال وكيفية التعامل مع التحديات المستقبلية على هذا الصعيد.

أتاحت الندوة لأعضاء جمعية الجهتين تبادل الآراء والتعرف على أفضل الممارسات في مجال عملهم، وهي تأتي استكمالاً لتعزيز مسيرة العلاقات المتميزة بين الإمارات والهند في وقت تحتل فيه الدولة المركز الثالث كأكبر شريك تجاري مع الهند بعد الولايات المتحدة والصين.

وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الدولة: «سيستفيد محاسبونا المهنيون بشكل كبير من ارتباطنا مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي، الذي يعتبر ثاني أكبر هيئة مهنية للمحاسبة والتمويل في العالم. وسوف يتمكن أعضاؤنا من خلال تبادل المعرفة مع أعضاء المعهد من التعرف على أفضل الممارسات».

من جهته، قال آشيش بهانداري، رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي - فرع أبوظبي: «سيساعد التعاون مع جمعية المدققين الداخليين في الإمارات المهنيين في مجال المحاسبة على التعلم من تجربة الإمارات».