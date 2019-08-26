32.5 مليار درهم مساهمة أنشطة الإقامة في ناتج الإمارات 2018

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بالأسعار الثابتة إلى 32.5 مليار درهم خلال عام 2018 بنمو نسبته 4.2% مقارنة بـ 31.2 مليار درهم في عام 2017.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الثابتة 6.8% خلال 2018، وذلك وفق إحصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ويظهر من خلال الإحصائيات محافظة القطاع على نسب نمو جيدة المرحلة الماضية الأمر الذي أهله لكي يكون من القطاعات الرافدة بقوة للاقتصاد الوطني.

وبحسب الرصد الخاص بحركة مؤشر نمو القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد ارتفع الناتج الإجمالي لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية من 28.5 مليار درهم في 2016 إلى نحو 31.2 مليار درهم مع نهاية 2017 وواصل الارتفاع حتى بلغ المستوى المسجل في 2018.

وتشمل قائمة القطاعات التي ساهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي الصناعات التحويلية إلى جانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.