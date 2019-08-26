«فايڤ قرية جميرا» يفتح أبوابه 2 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

يفتتح فندق «فايڤ قرية جميرا» أبوابه لاستقبال النزلاء يوم 2 سبتمبر المقبل. يقع الفندق في قلب قرية جميرا سيركل ويشتمل على 247 غرفة وجناحاً فخماً، إضافة إلى 254 شقّة فندقية تتألف من غرفة نوم واحدة، اثنتين أو أربع غرف نوم.

وقال جايديب اناند، الرئيس التنفيذي للفندق: «تطوّرت فايڤ لتصبح علامة تعكس روح الشباب وأسلوب الحياة النابض بالحيوية، وتشتهر بأجوائها الفخمة وحفلاتها الممتعة وتجارب تناول الطعام عالية الجودة. هذا ما يلتزم به فندق فايڤ قرية جميرا، حيث إنه يوفر مرافق ترفيهية متنوعة ومفاهيم محلية مميزة تجعله الصرح المثالي للاستجمام والوجهة الأولى المرخّصة في المنطقة والأحياء المجاورة».

من جهتها، قالت كلير فيرس لاي، مديرة التسويق والاتصالات في شركة فايڤ للضيافة: "سيستمتع ضيوفنا بإطلالات مميزة وبالمطاعم ذات التصميم المميز، كما يمكنهم الدخول مجاناً إلى شاطئ فندق فايڤ نخلة جميرا.

صممت علامة فايڤ كلّ غرفة وشقة فندقية بكل احتراف لتحاكي تصميم البنتهاوس المعاصر، مع مساحات خضراء. ولعشاق الاسترخاء موعد مع أجمل حوض استحمام في المدينة كونه يوفر إطلالات على جميع أنحاء المدينة من النوافذ الممتدة من الأرضية حتى السقف لينعموا بتجربة مختلفة.