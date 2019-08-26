«صندوق خليفة» يستمع إلى أفكار رائدات أعمال المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، ممثلاً برئيسه التنفيذي بالإنابة موزة عبيد الناصري، ورؤساء الإدارات والأقسام، 15 فتاة شابة من المشاركات في المخيم الصيفي الذي أقامه صندوق خليفة في يوليو الماضي.

جاءت الزيارة في إطار الدعوة التي وجهها الصندوق للفتيات من أجل الاطلاع على تجاربهن والاستماع إلى أفكارهن التي شاركن بها خلال فعاليات وورش عمل المخيم الصيفي، باعتبارهن رائدات أعمال المستقبل.

وحرصت الناصري خلال الزيارة على الاستماع إلى آراء الفتيات والدروس المستفادة التي خرجن بها بعد المشاركة في المخيم الصيفي، كما أتيحت للفتيات الفرصة للاستفسار أكثر عن ريادة الأعمال وسبل تشجيع ودعم أفكارهن في هذا المجال.

فرصة قيمة

من جانبهن، أكدت الفتيات أن المخيم الصيفي كان بمثابة فرصة قيمة لتطوير وتنمية مهاراتهن من خلال ورش العمل النظرية والعملية التي وفرها المخيم، والتي أتاحت لهن عرض أفكارهن ومشاريعهن بشكل مفصل.

وتضمنت الزيارة جولة على أقسام الصندوق بمرافقة رؤساء الإدارات والأقسام المختلفة من أجل الاطلاع على الأنشطة والخدمات المتنوعة التي يقدمها الصندوق.

ريادة الأعمال

وقالت موزة الناصري: تستهدف مخيماتنا الصيفية شريحة الشباب انطلاقاً من إيماننا بضرورة الاستماع إلى أفكار هذا الجيل وتشجيعه على دخول عالم الأعمال الحرة وريادة الأعمال في المستقبل.