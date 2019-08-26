«إمباور» تبدأ توسعة شبكة أنابيب التبريد بـ«دبي للاستديوهات»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، منح مجموعة عقود بقيمة 33 مليون درهم، لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق في مدينة دبي للاستديوهات.

وأوضحت الشركة أن مشروع توسعة شبكة أنابيب نقل خدمات تبريد المناطق داخل مدينة دبي للاستديوهات، يشمل المرحلتين الثانية والثالثة من التوسعة بطول 5 كيلو مترات؛ حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول الربع الثالث من 2019 بـطول 1.5 كيلو متر، فيما ستنتهي أعمال توسعة المرحلة الثالثة بحلول الربع الثاني من 2020 بطول 3.5 كيلو مترات، حيث سيتم ربط شبكة الأنابيب الجديدة بمحطة شبه دائمة في منطقة دبي للاستديوهات.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن شبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات التبريد تنمو عاماً بعد عام، في ظل ارتفاع معدل المشاريع العقارية التي تشهدها دبي، مؤكداً أن التوسعة ستتم باستخدام أحدث التقنيات، التي تساعد في عملية التوصيل دون انقطاع الخدمة عن المتعاملين. وتابع أن «إمباور» تسهم بشكل فعال، في تنفيذ الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، والتي تولي اهتماماً كبيراً بالاستدامة؛ حيث وجهت القيادة الرشيدة بضرورة مجابهة تحديات التغيّر المناخي، الذي يعد عقبة حقيقية في سبيل تحقيق النمو والازدهار على الأصعدة كافة.

وأوضح، أن «من بين الاستراتيجيات الداعمة لهذا التوجه، والتي أسهمت في تنفيذها «إمباور»، رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة المحلي الإجمالي إلى 50%، والخطة الوطنية لتغير المناخ 2017-2050، والمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».