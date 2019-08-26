اقتصادية دبي تسجل 4735 ملفاً لأصحاب علامات عالمية

المصدر: دبي- البيان

سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 4735 ملفاً لأصحاب العلامات التجارية، إلى جانب 29 ملفاً للوكالات التجارية خلال النصف الأول من 2019، وارتفع معدل الملفات المستلمة بنسبة 63% مقابل الفترة ذاتها من 2018. وجاءت هذه الحصيلة من خلال بوابة الملكية الفكرية الإلكترونية في اقتصادية دبي، لتؤكد الدور الذي تلعبه اقتصادية دبي في حماية حقوق الملكية الفكرية، وعدم التعدي على العلامات التجارية في الإمارة، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي مدينة مستدامة وبوابة للأعمال التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

وقامت اقتصادية دبي متمثلة بإدارة حماية الملكية الفكرية باستقبال 186 قضية تعد على العلامات التجارية في النصف الأول من 2019 والبت فيها بزيادة بلغت 23% مقابل الفترة ذاتها من 2018 والتي سجلت 151 قضية، كما استلمت 16 قضية تعد على الوكالات التجارية خلال النصف الأول 2019 بزيادة وصلت إلى 33% مقارنة بالنصف الأول 2018.

واستلمت بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي بالنصف الأول من 2019 العديد من العلامات التجارية التابعة لعدد من الدول المعروفة، وكانت أبرز 5 دول، هي: العلامات التجارية الأمريكية، بعدد 1482 ملفاً، ما نسبته 29% من إجمالي الملفات، وجاءت العلامات التجارية الإماراتية ثانية بـ742 ملفاً، ما يعادل 14.8% من حصة الملفات، ثم العلامات التجارية الألمانية 325 ملفاً، بواقع 7%. والعلامات الفرنسية 273 ملفاً و5.2% من الإجمالي، والعلامات البريطانية 260 ملفاً بحصة 5%.

وشهد النصف الأول من العام زيادة في معدل استقبال ملفات العلامات التجارية حسب موطن العلامة مقارنة مع النصف الأول 2018، حيث ارتفعت ملفات العلامات التجارية السعودية من 12 إلى 72 ملفاً بمعدل نمو 500%، وسجلت ارتفاعاً في جزر العذراء البريطانية من 23 إلى 135 ملفاً بنسبة زيادة 487%، وإسبانيا التي سجلت ارتفاعاً في ملفات العلامات التجارية المسجلة من 18 في النصف الأول 2018 لتصل إلى 93 ملفاً في النصف الأول 2019 بزيادة 417%. وارتفع عدد الملفات المسجلة للصين من 31 إلى 103 ملفات بزيادة 232%، وكندا من 15 إلى 41 ملفاً بارتفاع 173%، ثم كوريا الجنوبية من 18 إلى 47 ملفاً بزيادة 161%، وحققت بريطانيا نمواً من 140 إلى 260 ملفاً بنسبة 86%.

قضايا

وجاء تصنيف القضايا حسب موطن العلامة التجارية، كالاتي: الولايات المتحدة 37 قضية، فرنسا 33 قضية، وسويسرا 21 قضية، والإمارات بنحو 17 قضية، وألمانيا 14 قضية، وبريطانيا بمجموع 13 قضية، وإيطاليا 12 قضية. وتنوعت القضايا بحسب البضائع والخدمات، ليبلغ عددها في مستحضرات التجميل 38 قضية، ومستحضرات العناية الشخصية 22 قضية، والعطور 21 قضية، والملابس 14 قضية، والذهب والحلي من غير المعادن 13 قضية، والهواتف وأكسسواراتها 12 قضية، والنظارات 10 قضايا، والحقائب والمنتجات الجلدية 7 قضايا، والساعات 6 قضايا.

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: زيادة عدد الملفات المسجلة في النصف الأول 2019 تعكس القوة الشرائية بقطاع التجزئة في دبي وحجم التنافس بين أصحاب العلامات التجارية، إلى جانب ثقتهم باقتصادية دبي في حفظ حقوقهم، ما يؤكد دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في تعزيز السمعة التجارية والمكانة الاقتصادية التي تتبوأها دبي بين المدن العالمية.

وأضاف: دبي منصة للحركة التجارية والأعمال ومحطة لمختلف الأقطاب من سياح ومقيمين على أرضها، نظراً لاحتلالها مكانة استراتيجية على الخريطة الاقتصادية العالمية، ومن هذا المنطلق تسعى اقتصادية دبي على مدار الساعة إلى التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، إلى جانب جهود مكاتب المحاماة وممثلي العلامات التجارية في التعاون مع اقتصادية دبي.

وأكد أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتعامل مع كل العلامات التجارية المسجلة بالأهمية نفسها، من حيث التصدي لممارسات الغش التجاري، وظاهرة البضائع المقلدة التي تشكل خطورة على التاجر والمستهلك، منوهاً بأن مهام القطاع لا تقتصر في القضاء على الظواهر السلبية فقط، كذلك توعية قطاع الأعمال بأهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية وحماية المبتكرين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وذلك لاستدامة موقع إمارة دبي التنافسي وتوثيق سمعتها التجارية التي تعد مقصداً لكبرى العلامات التجارية.

إبلاغ

دعا محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شبهة بوجود غش أو تقليد في بيع المنتجات، من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي مركز الاتصال 600545555، أو عبر تطبيق «الحماية الذكية» نظام الذكاء الاصطناعي لحماية وتمكين المستهلك في دبي، المتوفر على الهواتف الذكية بنظام آي أو إس ونظام الأندرويد.