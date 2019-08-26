6 معارض و9 دورات وورش نظمها «سيدات أعمال عجمان» بالنصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

قالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن المجلس نظم خلال النصف الأول من العام الجاري 9 دورات وورش عمل استهدفت عضوات المجلس والسيدات المقبلات على تنفيذ مشاريع خاصة، حيث تنوعت ورش العمل حول التسويق ودراسات الجدوى وإدارة الجودة وغيرها من المقومات الخاصة بنجاح المشاريع.

وأضافت أن المجلس حريص على تنويع خدماته ومبادراته لتواكب تطلعات وطموحات رائدات الأعمال والعضوات، وأوضحت أن «مبادرة رفوف» المعنية بتشجيع عضوات المجلس والترويج لمنتجاتهن عبر منافذ بيع شهدت تطوراً لافتاً عكس أهمية المبادرة من خلال افتتاح منفذي بيع دائمين في جمعية أسواق عجمان التعاونية ودائرة التنمية السياحية في عجمان.

كما يحرص المجلس على زيادة تنظيم مبادرة «ريوقي»، كما شهد النصف الأول من العام الجاري تنفيذ مبادرة «سيارتي» ـ سيارة بنظام القرض الحسن بعد تسجيلها وتأمينها، موضحة أن المبادرة استفاد منها 9 سيدات منذ انطلاقها. ونظم المجلس وشارك في 6 معارض خلال النصف الأول. ووقع المجلس 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ بداية العام، مؤكدة جهود المجلس في استحداث خدمات ومبادرات جديدة.