شراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من أجل بناء إطار عمل متميز من شأنه أن يساعد الشركة على رفع مستوى مهارات الموظفين وكفاءتهم. وستضع هذه الشراكة الأساس لتطوير وتنمية قدرات القوى العاملة في الاتحاد لائتمان الصادرات، مما يضمن التطوير المستمر والتميز للشركة.

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل كلتا الجهتين بشكل وثيق على التركيز على 5 مجالات أساسية وهي - البروتوكولات التنفيذية وتعليم القيادة، تقييم المواهب وتطويرها، توفير وإدارة المتطلبات لتنفيذ الأنشطة، تطوير برنامج الإدارة الوسطى، والمساهمة بخبرات الاتحاد لائتمان الصادرات في تصميم وتقديم مناهج الدراسات والشهادات الاقتصادية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وقال الدكتور علي سباع المري: تسعى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية باستمرار إلى العمل مع كافة الهيئات الاتحادية والحكومية المحلية داخل الدولة وفي المنطقة، في إطار من الشراكات الاستراتيجية الرامية إلى خلق فرص جديدة ومبتكرة لإعداد القادة والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تطبيق أحدث النظم في الإدارة والسياسات العامة. وتعكس تلك الشراكات الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لتأسيس قاعدة راسخة لتطوير وبناء القدرات وتدريب وتأهيل كوادر بشرية وقيادات قادرة على صنع التغيير ومواكبة المتغيرات.