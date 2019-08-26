مجموعة صينية تبني المرحلة الأولى من «ماج سيتي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ماج للتطوير، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة، عن تعيين المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة، لبناء المرحلة الأولى من مشروعها الضخم «ماج سيتي».

وتم التوقيع على العقد البالغة قيمته 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد على 1.8 مليار درهم، خلال حفل أقيم في مقر الشركة الصينية في العاصمة بكين، وحضره موفق أحمد القداح، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة ماج القابضة وشركة ماج للتطوير، كما حضره وداي هيجن، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة، إلى جانب أعضاء الإدارة العليا من الشركتين.

وتم توقيع كل من الرئيسين التنفيذين للشركتين اتفاقية (المرحلة الأولى) بقيمة 550 مليون درهم وفي الوقت نفسه، وقعت على خطاب نوايا لمشروع ماج سيتي ومتابعة بناء جميع المراحل الأخرى بقيمة 1.38 مليار درهم مع ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة.

وقال طلال موفق القداح الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا الإعلان عن تعيين المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية لبدء أعمال الإنشاءات في «ماج سيتي»، حيث جاء هذا القرار بعد دراسة متأنية.

وعلى ضوء ما تتمتع به من قدرات هائلة، فإن ذلك سيساعدها على إنجاز مشروعنا في الوقت المحدد، والالتزام بمعايير الجودة العالية التي نعد بها عملاءنا في «ماج سيتي».

إن هذا المشروع يعتبر فريداً من نوعه، لما يتسم من تصميم متميز ضمن لنا الفوز بالعديد من الجوائز الدولية عن فئة أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في المنطقة. وقال داي هيجن في حفل التوقيع: يوجد لدينا اهتمام كبير بسوق الشرق الأوسط.

في الوقت الحالي، تبلغ القيمة الإجمالية للعقود المنفذة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق ودول أخرى حوالي 3.2 مليارات دولار. جميع الموظفين والعمال ما يقرب من 20000، هذه العقود تشمل الإسكان والبنية التحتية والصناعات البتروكيماوية والكيميائية.

حيث نعمل حالياً على 329 مشروعاً قيد الإنشاء، بقيمة إجمالية تقارب 50 مليار دولار أمريكي.

ويقع «ماج سيتي» في منطقة «الميدان 7» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ويوفر المشروع 5100 وحدة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وصالة، و694 وحدة تاون هاوس من غرفتين وصالة وثلاث وأربع غرف وصالة.