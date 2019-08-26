دبي تتوقع أرقاماً تاريخية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقع فهد القرقاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن تسجل دبي أرقاماً تاريخية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019، ولذلك استقطبت الإمارة خلال العام الماضي تدفقات تاريخية هي الأعلى من 10 سنوات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال القرقاوي في حديث إلى تلفزيون «بلومبرغ»: إن الأرقام المتوقعة للاستمارات الأجنبية في دبي العام الجاري ستكون أعلى من النمو الذي شهدناه في العام الماضي 2018. وأضاف القرقاوي: إن هدفنا وتوقعاتنا للعام الجاري هي أن تتجاوز قيمة تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر حاجز الـ 38.5 مليار درهم والذي تم تحقيقه العام 2018.

وقال القرقاوي بالنسبة للربع الأول من عام 2019، ووفقاً للبيانات الصادرة عن مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر فقد حققنا نمواً بنسبة 54% دون احتساب صفقة الاندماج والاستحواذ بين شركتي أوبر وكريم، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة 20.2 مليار درهم في الربع الأول من 2019.

وأضاف القرقاوي في تصريحاته لـ«بلومبرغ»: احتل سوق الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي في السنوات الخمس الماضية المرتبة الأولى من حيث الأداء على مستوى العالم، والمرتبة الأولى في مجال الطاقة المتجددة، والمرتبة الثانية من حيث البلدان التي لديها آفاق مستقبلية واعدة.

قوانين الملكية

وأشار القرقاوي إلى قوانين الملكية الأجنبية التي تغيرت وأن بعض الشركات حصلت بالفعل على ملكية بنسبة 100%. وأكد القرقاوي أن الملكية الكاملة للشركات الأجنبية متاحة في دبي إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر من الأعمال التي لها تأثير كبير على اقتصاد الإمارة، أو تأثير إيجابي على استراتيجية التحول الرقم ومجالات أخرى حددتها القوانين.

وكانت تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي قد ارتفعت بنسبة 41% العام الماضي مقارنة بـ 2017، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.

وأسهمت النتائج القياسية التي أحرزتها دبي في تعزيز موقعها في تصنيف تدفقات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز العاشر إلى المركز السادس عالمياَ، كما نجحت دبي في استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً في عام 2018 بنمو بلغ 43% مقارنة بـعام 2017، بما عزز من موقعها في تصنيف عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز الرابع إلى المركز الثالث عالمياً.

المشروعات الجديدة

وتوزعت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي بنسبة 63% للمشروعات الجديدة و28.9% مشروعات الأنواع الجديدة من الاستثمار و5% لمشروعات إعادة استثمار و2% للمشاريع المشتركة و1% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ.

وشكلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 94% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في العام 2018، بنسبة 55% من المشروعات في عام 2018.

ومن حيث دول المصدر، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لتدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال العام الماضي بـنسبة 37%، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بـنسبة 12% وتلتها إسبانيا بنسبةـ 9%، ثم الصين بـنسبة 7% والمملكة المتحدة بنسبةـ 5%.

ومثلت الدول الخمس مجتمعة نسبة 70% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر و51% من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي لعام 2018.

وتركزت تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات السكن والخدمات الغذائية بـنسبة 46% وبناء المباني غير السكنية بـنسبة 15% وبناء المباني السكنية بـنسبة 8% والفنون والترفيه بـنسبة 5%، وأخيراً التمويل والتأمين بنسبةـ 4%، و مثلت تلك القطاعات مجتمعة نسبة 78% من تدفقات رأس المال الاستثمار و27% من مشاريع الاستثمار في دبي.

أما من حيث توزيع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد جاء قطاع تجارة التجزئة والجملة في المرتبة الأولى وحظي بنسبة 25%، ثم قطاع السكن والخدمات الغذائية بنسبةـ 17% وقطاع الخدمات الإدارية والدعم بـنسبة 8% ومن ثمّ قطاعي البرمجيات والتمويل والتأمين بـ 6% لكل منهما. ومثلت حصة القطاعات الخمسة مجتمعة 62% من إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر وبنسبة 54% من تدفقات رأس المال.

تدفقات رأس مال

وخلال الربع الأول من العام الجاري، توزعت تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي على 118 مشروعاً استثمارياً بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر». وشكلت المشروعات الجديدة 74% من هذه المشروعات و17% لمشروعات الأنواع الجديدة من الاستثمار و6% لمشروعات إعادة الاستثمار، و3% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ.

وشكلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 63% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر. كما بلغت نسبة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر متوسطة وعالية التقنية في الربع الأول 52% من إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بحسب التصنيف المعتمد عالمياً من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

دول المصدر

من حيث دول المصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من 2019، حافظت الولايات المتحدة على صدارتها لتدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بـنسبة 65% في حين جاءت المملكة المتحدة ثانية بـنسبة 10% وتلتها سنغافورة بنسبة 7%، ثم اليونان بـنسبة 4% وجنوب إفريقيا بنسبة 3%.

كذلك حافظت الولايات المتحدة على صدارتها من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 21% وشاركتها المملكة المتحدة الترتيب نفسه، وتلتها فرنسا بنسبة 7%، ثم ألمانيا بـنسبة 5%، والصين بنسبة 5%.