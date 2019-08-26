«نخيل» تطرح 100 فيلا فاخرة جاهزة للسكن للبيع في «ند الشبا» بدبي

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، مجموعة حصرية من الفلل الفاخرة الجاهزة للسكن للبيع، والتي صممت بعناية لتناسب احتياجات العائلات، وذلك في مجتمعها الراقي الجديد «فلل ند الشبا».

وتتوفر نحو 100 فيلا مكونة من 4 و 5 غرف نوم حصرياً لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في المشروع الجديد الواقع بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من مجموعة من المدارس العالمية وبأسعار تبدأ من 3.2 ملايين درهم وخطط سداد مميزة.

تحظى منطقة «ند الشبا» بدبي بشهرة واسعة ومكانة مميزة، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي، وتعتبر واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن من قبل المواطنين، وتحتضن «فلل ند الشبا» مجتمع «نخيل» السكني الجديد المسور، الذي يضم 1572 فيلا مستوحاة من الطراز المعماري للبحر المتوسط والمغربي. تتميز كل فيلا بمساحات واسعة للمعيشة وتناول الطعام، وغرفة للخادمة مع مدخل خاص، وحمامـات خاصـة لكل غرف النوم، وشرفات واسعة، وحديقة خاصة واسعة ومرآب خاص مغطى يتسع لسيارتين.

وسيضم المجتمع الجديد، الذي توفر فيه «نخيل» أيضاً فللاً مخصصة للإيجار، العديد من مرافق اللياقة البدنية والترفيهية. بالإضافة إلى «ند الشبا مول»، قيد الإنشاء حالياً والواقع على حافة المجتمع، الذي سيضم 200 من المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر الخدمية.