«تريبيون باتام»: دبي الوجهة المثلى للسياحة العائلية

المصدر: إعداد- اليازية البدواوي

استفاض تقرير أجنبي في حديثه عن إمارة دبي، التي أثبتت جدارتها بكونها وجهة عائلية من الدرجة الأولى، ليعلق موقع «تريبيون باتام» الإندونيسي بأنه في حال «اختار السياح الإندونيسيون السفر مع العائلة فإن دبي هي الوجهة المثلى والصحيحة»، ففي دبي العديد من الوجهات السياحية بمناظر طبيعية خلابة، فضلاً عن احتضانها أنواعاً فريدة من الحيوانات إلى جانب يمكن العديد من المتنزهات المناسبة للاسترخاء. استرسل التقرير الذي عنوانه «أفضل 5 حدائق موصى بها في دبي، مناسبة للسفر العائلي»، في تعداد تلك المرافق المرصوفة بالحدائق وبمناطق ترفيهية صديقة لكل من الأطفال وعائلاتهم.

تحتوي حديقة سفاري دبي على نحو 1000 حيوان يعيش في منطقة محميات، ويمكن للزوار التنزه والاستمتاع بمشاهدة تلك الحيوانات، التي تم استقاء معظمها من حديقة الحيوان بدبي، سابقاً، علماً بأنه تجري إعادة تأهيل عدد من الحيوانات في ذات المكان.

من الحدائق الجميلة التي تقع في مناطق الجبال في منطقة حتا حديقة التل بحتا. تكون الأجواء جميلة ومنعشة خلال فصل الشتاء ما يجعلها مثالية لقضاء عطلة مع العائلة والاستمتاع بحفلات الشواء. ولا ننسى مسار الجري الذي توفره الحديقة للزوار الراغبين بالمشي أو الجري.

حديقة بحيرة النهدة

في حال كان السائح من محبي ممارسة الرياضة فبإمكانه قصد هذا المتنزه الذي يوفر منطقة للياقة البدنية مع مرافق شبه كاملة. بالإضافة إلى ذلك توجد منطقة مخصصة للركض الآمن في مسارات مسطحة ومظللة، أما بالنسبة إلى الأطفال، فهنالك منطقة لعب آمنة.

حديقة الصفوح

الحديقة مكان مناسب لقضاء عطلة عائلية لملاءمة موقعها للأطفال، وذلك بتضمينها مرافق لعب ممتعة عدة، لذلك قد لا يتفاجأ الزائر برؤية الكثير من الأطفال يمرحون هناك. تُزود الحديقة أيضاً بمنطقة للركض للزوار الذين يرغبون في ممارسة الرياضة. كما أنها تتمتع بالعديد من الأماكن التي عادة ما يشارك زائروها صورهم فيها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «انستغرام».

حديقة الاتحاد

عادة ما لا يأبه زوار هذه الحديقة بدرجة حرارة الجو عند ممارسة رياضة المشي فيها بعد وقت الظهيرة، إذ تحُف أشجار النخيل الحديقة أشجار النخيل بحيث يكون مناخها مترعاً بالظل والبرودة. كما أن شوارع الحديقة مطلية باللون الأحمر اللامع وهو أمر جيد عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور. وفي حال قرر السائح الاستمتاع بجو أكثر متعة يمكنه قصد المكان ليلاً، إذ هناك العديد من الأضواء الملونة التي تزين أشجار النخيل على طول الطرق في الحديقة.