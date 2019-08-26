دبي ضمن أفضل 6 مقاصد عالمية للمغامرات

المصدر: دبي-أشرف رفيق

أدرجت مجلة «سي اي أو ورلد» دبي ضمن قائمة أفضل 6 وجهات لسياحة المغامرات، مؤكدة أن دبي تعد الأشهر عالمياً في القفز بالمظلات، ويمكن ممارستها في موقعين، يتمتعان بمناظر تحبس الأنفاس ويقع الموقع المفضل على جزيرة نخلة جميرا، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة هذه الرياضة فوق الصحراء. وقالت المجلة إن ممارسة هذه الرياضة في دبي توفر متعة خاصة نظراً للجمال الذي تتموقع به المدينة، وخاصة عند النظر إليها من أعلى وأنت تحلق في السماء.

ومن ناحية أخرى، نشرت صحيفة تلغراف البريطانية تقريراً مصوراً عن معالم دبي الثقافية، أكدت فيه أن الإمارة رغم تقدمها وتحولها إلى مدينة عالمية حديثة، فهي تحافظ على تقاليدها وثقافتها ومواقعها الأثرية.

وأشارت إلى أن دبي تتيح الفرصة للسائحين والزائرين لزيارة المواقع الثقافية والتاريخية التي توفر لهم الفرصة للتعرف على تقاليدها وثقافتها وتاريخها القديم رغم تطورها السريع.

ونشرت الصحيفة صوراً لمعالم دبي السياحية الحديثة مثل فندق اتلانتيس وداون تاون دبي وفندق بالم جميرا.