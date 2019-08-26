«إعمار مصر» تمنح «أرابتك» عقداً بـ 400 مليون درهم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تعاقدت إعمار مصر للتنمية، مع شركة أرابتك للإنشاءات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أرابتك القابضة، لتشييد مجتمعين عمرانيين جديدين يتكونان من 449 وحدة سكنية في مشروع أب تاون كايرو، بقيمة إجمالية للتعاقد تبلغ 1.844 مليار جنيه (400 مليون درهم)، على أن تبدأ أعمال المشروع على الفور وتستغرق مدة 27 شهراً.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: «تسعى إعمار مصر إلى تقديم مجتمعات سكنية عالية التميز لعملائها، ونبدأ بهذا من البنية التحتية التي نحرص على أن نختار أفضل الشركات للقيام بها».

وأضاف: «ندرك جيداً أهمية الاستثمار في القطاع العقاري المصري لما يقدمه من فرص قوية يدعمها النمو السكاني والاستقرار الاقتصادي والحوافز الاستثمارية المتوفرة».

وقال بويد ميريت، الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك للإنشاءات، يسرنا أن يتم منحنا حزمة أعمال أخرى في مشروع أب تاون كايرو، وهو ما يؤكد الفرص القوية التي تقدمها مصر.