«يو إل» تحذر من خطورة الهجمات الإلكترونية والاختراقات الأمنية لحماية الشركات

المصدر: دبي ــ البيان

أصدرت شركة «يو إل»، منظمة السلامة والأمان العالمية، تحذيراً للشركات والمؤسسات التجارية في الشرق الأوسط من خطورة الهجمات الإلكترونية والتي تشهد تزايداً متسارعاً وتستهدف الأجهزة غير الآمنة المتصلة بالإنترنت ونظم التحكم بالمباني (BCS).

وأشار الخبراء في شركة «يو إل» إلى الارتفاع الملحوظ بعدد الشركات التي تربط أعمالها بأجهزة «إنترنت الأشياء (IoT)» والتي تستخدم في ربط الشبكة العنكبوتية بالأجهزة لتشغيل شبكة منتجات الأمن والسلامة وتشهد تطوراً مستمراً.

وسيؤدي الاعتماد الكبير على هذه الطفرة العصرية من التقنيات التكنولوجية إلى تعرض أجهزة تلك الشركات لهجمات القراصنة الإلكترونيين، الذين يسهل عليهم اختراق نظم الشركات الأمنية والحساسة.

وأكد لويس شافيز، المهندس الرئيسي لمنتجات السلامة والأمن في قسم تقنيات البناء والسلامة في منظمة «يو إل»، على أن اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة يمكن أن يساعد في سد فجوة الثغرات الأمنية في شبكة الشركة الأمنية، ومنع القراصنة الإلكترونيين من استخدام وحدات التحكم بالمباني. وطورت منظمة «يو إل» سلسلة ومعايير UL 2900 الخاصة بالأمن الإلكتروني والشبكات كواحدة من أهم الوسائل لمعالجة وحماية الأجهزة الأمنية ومعدات السلامة.