«بلو تاي» تُسرّع وتيرة توسّعها العالمي بإطلاق تطبيقها في الإمارات

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت شركة «بلو تاي» غلوبال الخاصة المحدودة، عن إطلاق تطبيقها الخاص بالأجهزة العاملة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس» في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تُوّسع الشركة نطاق حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الأخرى في ظل دخولها أيضاً للعديد من الأسواق العالمية.

وتُوّفر «بلو تاي»، التي أسّسها الأخوان رائدا الأعمال المتسلسلان المقيمان في مومباي، كاليان وكونال جارود، منصة تُتيح للمستخدمين اكتشاف والوصول إلى المتخصّصين ذوي التفكير المتشابه الذين يتمتّعون بأهداف تكافلية متبادلة، حتى خارج شبكاتهم الفردية.

وقال كاليان جارود، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «بلو تاي»: «في هذه الحياة العملية متسارعة الخطى، تُسهم مقابلة أفراد يشاركونكم الأهداف ذاتها في تحفيز النمو. وتسهم منهجية التواصل التي تعتمدها «بلو تاي» في سدّ هذه الفجوة، ما يجعل التواصل أكثر بساطة وفعالية».

وقال خليل محمد الهندوان، مستشار مجلس الإدارة في «بلو تاي»، ونائب رئيس شركة «ترانس سيس سوليوشنز»: «على الصعيد العالمي، وصلنا إلى نقطة تحوّل في مسيرة التحوّل الرقمي، حيث ندفع حدود الابتكار ونعيد تحديد حدود التجارة العالمية. ولطالما كانت دولة الإمارات سبّاقة من حيث المنظومات الصديقة للأعمال».