انتقال أول عائلة إماراتية إلى مشروع «آزور جزيرة الريم»

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل مجمع «آزور جزيرة الريم» السكني أول عائلة إماراتية انتقلت للسكن في منزلها الجديد ذي الإطلالة الساحرة على مياه الخليج العربي. ويعد «آزور جزيرة الريم» من أبرز المشاريع العمرانية في الوجهة النابضة بالحياة والأسرع نمواً في العاصمة أبوظبي.

يتميز المجمع الجديد الذي طورته شركة «المسعود للتطوير العقاري» بتوفير كل متطلبات الحياة العصرية الراقية، إلى جانب خطط سداد مرنة تجعله وجهة مفضلة لجيل الشباب الذي يطمح لامتلاك منزله الخاص في موقع متميز.

وعبر صلاح الجنيبي، الذي كان مع عائلته من أوائل سكان المشروع، عن سعادته بمستوى الحياة الذي يقدمه «آزور جزيرة الريم»، كما أشاد بخطة السداد السهلة التي ناسبت دخله وأتاحت له امتلاك منزله الخاص قبل عمر الثلاثين.

وقال الجنيبي: «كنت أبحث عن عقار يناسب احتياجات عائلتي في هذه المرحلة، وهو ما قدمه لي مشروع آزور جزيرة الريم. هنالك الكثير من متطلبات الحياة العصرية التي دفعتني لاختيار هذا المشروع، إلا أن العامل الأساسي هو خطط السداد السهلة التي ناسبت مستوى دخلي، فلم أكن مضطراً لتقديم دفعة أولى ضخمة، وهو ما أتاح لي أن أحقق الخطوة الأولى من طموحي بامتلاك عدة عقارات».