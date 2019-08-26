%8.2 نمواً نصفياً لعدد شركات منطقة عجمان الحرة

المصدر: عجمان - البيان

ارتفع عدد الشركات العاملة بمنطقة عجمان الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.23% ليصل إلى ما يناهز 8000 شركة متنوعة النشاطات. ووصلت نسبة تجديد الرخص وخلال الفترة ذاتها إلى 91%، حيث جاءت مكاتب الأعمال في الطليعة تلتها المكاتب الذكية والمخازن. وتنوعت نشاطات تلك الرخص حيث شملت التجارة الإلكترونية، التجارة العامة، والرخص الصناعية.

ووفقاً للتقارير الصادرة من غرفة عجمان، فإن منطقة عجمان الحرة ساهمت بنسبة 32% و60% من إجمالي التصدير وإعادة التصدير بالإمارة خلال النصف الأول 2019 ما يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه شركات المنطقة الحرة في النهوض باقتصاد بالإمارة.

وجهة للمستثمرين

يذكر أن منطقة عجمان الحرة أضحت وجهة مفضلة لكثير من مستثمري الإمارات، المنطقة والعالم نظراً لما تقدمه من مزايا لأصحاب الأعمال على مختلف مستوياتهم، كما تحرص المنطقة على المشاركة في المعارض والمؤتمرات المعنية بالأعمال والاستثمار داخل الدولة وخارجها بما في ذلك الهند، روسيا والصين. وتتميز منطقة عجمان الحرة بموقعها الرائد والذي سهل الوصول إليه، قربها من الموانئ البحرية، وعدم خضوعها للضرائب.

تسهيل الأعمال

وقالت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: «تُظهر تلك الأرقام حول أداء المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري أننا في الاتجاه الصحيح نحو تسهيل الأعمال وإدارتها وبالتالي استقطاب المزيد من المستثمرين. ومن بين المزايا التي طرحناها أخيراً التطبيق الإلكتروني والمنصة الإلكترونية».