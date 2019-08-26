الغرفة التجارية العربية البرازيلية تطلق حملة «تسجيل عضوية»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الغرفة التجارية العربية البرازيلية حملة «تسجيل عضوية»، بهدف استقطاب الشركات العربية للانضمام إلى عضوية الغرفة وزيادة عدد العضويات ما يعزز التزامها بترسيخ التعاون البرازيلي- العربي. وسيتيح الحصول على العضوية للشركات الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الغرفة.

وتشمل المزايا سهولة الوصول إلى حزمة من المعلومات بما فيها المؤشرات الاقتصادية وبيانات متخصصة ودراسات مصممة لمساعدة الشركات في إدارة أعمالها ودعوة حصرية للشركات الأعضاء للمشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض وندوات التواصل، التي تنظمها الغرفة والاستفادة من الحملات الترويجية والنشاطات التفاعلية المدعومة من الغرفة استخدام المرافق الرئيسية التابعة لمكاتب الغرفة في دبي والبرازيل مثل قاعات الاجتماعات والاستقبال، فضلاً عن نشر إعلانات لمدة 30 يوماً مجاناً في الوكالات الإعلامية البرازيلية.