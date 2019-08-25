دبي أرض الرفاهية والنمو والفرص

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قال موقع «أي زيد بج ميديا» الأمريكي، إن دبي تُعرف حول العالم بكونها مكاناً للرفاهية والنمو والفرص المثيرة، مضيفاً أن الانتقال إلي الإمارة يزداد شعبية مع مرور الوقت.

وأفاد تقرير نشره الموقع أن الشقق في ناطحات السحاب كانت في ما مضى هي الخيارات الوحيدة للمغتربين في المناطق الأكثر شعبية في دبي، ولم يكن أمام الذين فضلوا المنازل أو الفيلات خيار سوى الضواحي الخارجية للمدينة، غير أن الفترة الأخيرة أصبح لدى المغتربين المهتمين بالانتقال إلى أفضل المواقع في دبي الآن حرية الاختيار بين الشقق والفيلات، موضحاً أنه رغم أن تعدد الخيارات يُعد شيئاً إيجابياً، إلا أن ذلك قد يجعل مسالة اتخاذ القرار أمراً صعباً.

وأوضح التقرير: «كثير ممن ينتقلون إلى دبي يرغبون في أن يكونوا جزءاً من واحدة من أكثر المدن إبهاراً في العالم، فإذا تمثلت الفكرة في الوقوف على الشرفة، ومشاهدة أفق دبي المذهل، فالشقة عالية الارتفاع هي الخيار الأفضل، كما أن الفيلات تتمتع بمزاياها الخاصة، وبالنسبة للأسرة التي تنتقل إلى المدينة أملاً في تكوين أسرة، فمن المحتمل أن يكون الأمن والأمان والمكان الهادئ لتربية طفل هو الشاغل الرئيسي، وهنا تكون الفيلا هي الخيار الأمثل».

وذكر التقرير أن التكلفة هي الشاغل الرئيسي بالنسبة لمعظم الناس، ويشمل ذلك تكلفة الإيجار الشهري وأي رسوم مقدمة محتملة، لكن رسوم الصيانة المستمرة هي جانب رئيسي يجب أخذه في الاعتبار أيضاً.