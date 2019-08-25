طيران الإمارات تدعم مزاداً خيرياً على "ستارز أون بورد"

المصدر: البيان الإلكتروني

دعمت طيران الإمارات خلال اليوم الرابع من الرحلة البحرية "ستارز أون بورد" التي ترعاها، مزاداً خيرياً سيعود ريعه لمركز سانت جود لعلاج سرطان الأطفال في لبنان.

وقدمت الناقلة ستة قمصان موقعة من لاعبي فريق ريال مدريد بلغت حصيلة المزاد عليها 75 ألف دولار أمريكي (حوالي 276 ألف درهم إماراتي).

كما قدم الفنانون والنجوم عدداً من مقتنياتهم لتبلغ الحصيلة النهائية للمزاد 250 ألف دولار (918 ألف درهم). وفي سياق الحفلات الفنية، أدى عازف الكمان جهاد عقل والنجم يعقوب شاهين عروضاً موسيقية رائعة أمتعت الجمهور.

وشارك النجوم أيضاً في مباراة كرة قدم قامت خلالها المضيفات بتوزيع القبعات على الجمهور. وقد ارتدى جميع اللاعبين المشاركين قمصاناً حملت شعار طيران الإمارات.

وتوفر "ستارز أون بورد للمشاركين فرصة مميزة وحصرية للالتقاء مع عدد من ألمع نجوم الفن العرب. وكانت طيران الإمارات بدأت منذ عان 2014 رعاية "ستارز أون بورد"، التي تهدف إلى جمع أشهر الفنانين العرب مع جمهورهم. وتتواصل الناقلة من خلال هذا الحدث مع عملائها العرب في جميع أنحاء العالم.