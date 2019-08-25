دبي تستضيف معرضا للسجائر الإلكترونية يونيو القادم

المصدر: وام

تستضيف دبي فعاليات المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي والذي يعد الأول من نوعه في الدولة.

ويوفر المعرض للمصنعين فرصة لاستعراض المنتجات أمام جمهور قوامه الآلاف من تجار التجزئة والجملة والموزعين والمستهلكين من جميع أنحاء العالم في دبي وسيخصص اليومان الأوليان من الفعالية للمشترين من الشركات .. بينما تفتح أبواب المعرض في يومه الثالث أمام الجمهور.

وقال ستيف ديبروز المدير التنفيذي لدى كوارتز بزنس ميدي الجهة المنظمة للمعرض إنه سيقام على هامش المعرض مؤتمر "مستقبل السجائر الإلكترونية" يشارك فيه أكثر من 50 خبيرا في النقاشات حول الابتكار والأنظمة ومستقبل القطاع.