منصة ServiceMyCar لخدمة السيارات على مدار الساعة تطلق خدماتها رسمياً في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ServiceMyCar.ae، أول منصة إلكترونية مختصة بخدمات وصيانة السيارات في المنطقة، رسمياً عن إطلاق خدماتها في دبي، حيث بات بإمكان سائقي السيارات اليوم حجز طلباتهم عن بعد وبكل سهولة.

وتوفر منصة ServiceMyCar.ae خدماتها عبر الانترنت على مدار الساعة لتوفير الوقت والجهد على الباحثين عن خدمات صيانة السيارات. بدأت منصة ServiceMyCar.ae الالكترونية عملها في شهر مارس 2018 وشهدت نمواً لافتاً خلال هذه المدة لتعزز مكانتها كعلامة معروفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

توفّر ServiceMyCar.ae على أصحاب السيارات عناء أخذ مركباتهم إلى مراكزهم الصيانة، وتضمن لهم التوقف عن تأجيل عملية الإصلاح والفحص حتى وقت آخر.

ويرى أوزير بودا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصةServiceMyCar.ae أن تأجيل إيجاد الحل من شأنه أن يزيد من الأعطال الميكانيكية، ما قد يشكل في أغلب الحالات خطراً على القيادة.

ويقول بودا بهذا الصدد: "يسرنا أن نطلق أخيراً وبشكل رسمي منصة ServiceMyCar.ae في الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر منصتنا بمثابة شركة ’أوبر‘ في قطاع خدمة وصيانة السيارات، فنحن شبكة تهتم بخدمة السيارات والعناية بها على مدار الساحة، ما يتيح للسائقين صيانة مركباتهم دون الحاجة للتخلي عن راحتهم أو الانشغال عن أعمالهم.

بعد إطلاق المنصة في مارس 2018 أصبح لدى ServiceMyCar.ae أكثر من 30 مركز صيانة وخدمة سيارات مرخص ومعتمد ومزوّد بالكامل بأحدث التجهيزات العالمية في مختلف أرجاء الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أسطول مؤلف من 12 شاحنة لجمع المركبات وفريق من 15 موظف.

الخدمات التي تقدمها المنصة تتراوح بين الصيانة العامة للسيارات إلى أعمال الإصلاح الصغيرة والكبيرة والعناية بالإطارات واستلام السيارات وإعادتها وصولاً إلى خدمات الغسيل والتنظيف.

ويتيح إطلاق الخدمات الكاملة لمنصة ServiceMyCar.ae في دبي الفرصة أمام مالكي السيارات للاستفادة من الخدمات بسهولة عبر أجهزتهم المحمولة العاملة بنظامي أندرويد أو iOS، حيث يقومون بالحجز والدفع إلكترونياً لقاء الخدمات وعمليات الصيانة.

ويحصل كل عميل عند التسجيل على رمز لحسم ترويجي بنسبة 10%، ينطبق على جميع الخدمات، كما يتضمن الحسم إجراء فحص شامل متكامل للسيارة، بالإضافة إلى خدمة استلام وتسليم السيارة. وتبدأ تكلفة خدمات الصيانة عبر المنصة من 200 درهم إماراتي لباقة الصيانة الأساسية دون احتساب أسعار قطع الغيار.