تسارع عمليات إنشاء برج «وصل»

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تسارعت الأعمال الإنشائية لناطحة السحاب «وصل» المقابلة لبرج خليفة، والتي تطورها مجموعة وصل لإدارة الأصول، وتنفذها شركة «أرابتك» منذ قرابة عام، وتتكون ناطحة السحاب من 63 طابقاً متعددة الاستخدامات، ومن المقرر أن تسجل رقماً قياسياً بأطول واجهة سيراميك في العالم.

وتسعى مجموعة وصل إلى إضافة نجاح معماري لسجلها، من خلال عمل واجهات من السيراميك مع الألواح الشمسية الضوئية، للمساعدة في تنظيم درجة الحرارة الداخلية، والحد من الضوضاء، في حين تدعم الحديقة العمودية الاستدامة.

وبحسب مصادر عاملة في المشروع، فإن ناطحة السحاب تصعد متراً واحداً يومياً، وسيبلغ ارتفاعها 300 متر عند إنجازها في نوفمبر 2020.