300 مطور عقاري في سيتي سكيب دبي 2019

المصدر: دبي ـ البيان

تواصل الشــركات العقارية في الإمارات والمنطقة استعداداتها للمشاركة في فعاليات سيتي سكيب دبي 2019 واستغلال الحدث الكبير في الترويج لأحدث مشروعاتها السكنية والتجارية بمشاركة نحو 300 مطور عقاري.

ومن المقرر 34.000 وحدة عقارية جديدة إلى السوق في عام 2019، مما يجعل من معرض ومؤتمر سيتي سكيب هذا العام فرصة مهمة لمشاهدة كل المشاريع الجديدة في المدينة وعلاوة على ذلك فسوف يطرح بالمعرض مشاريع العديد من الأسواق الأخرى الناشئة، ليقدم فرصة رائعة لكل من المستثمرين والمطوّرين العقاريين وغيرهم للاطلاع على الصورة الكاملة للقطاع العقاري.

يُقام معرض ومؤتمر سيتي سكيب على مساحة 37,800 متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك به هذا العام أكثر من 300 مطور عقاري ومورّد ومدينة وسلطة إقليمية، وبنوك ومشاركين متنوعين، ويتضمن منصات وواجهات عرض شديدة التنوع.

ويجذب المعرض كل عام 36,000 زائر تقريباً، ما يمنح هذا الحدث شهرة مستحقة كونه موقع التواصل مع الشركاء القدامى والجدد، ومنصة لمقارنة الأسعار واقتناص الفرص والقيام بالأعمال التجارية.

يقام مؤتمر سيتي سكيب مرة أخرى على هامش المعرض، ويقدم المؤتمر برنامجاً شاملاً من الموضوعات والمتحدثين، ويتضمن المؤتمر كلمات رئيسية ولجان نقاش، وحالات دراسية في جميع المجالات العقارية، وقد جذب المؤتمر أكثر من 1,000 زائر في عام 2018، وبالإضافة إلى ذلك فسوف يقام حفل جوائز سيتي سكيب السنوي للأسواق الناشئة على مدار ثلاثة أيام، ليحتفي بالتميّز في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية.