مؤسسة دبي للصادرات تقود بعثة تجارية موسعة إلى رواندا

المصدر: دبي - بشار باغ

تنظم مؤسسة دبي للصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع سفارة الدولة في رواندا، بعثة تجارية موسعة إلى العاصمة الرواندية كيغالي بين 27 - 30 الجاري.

وحرصت المؤسسة على التعاون مع مجلس التنمية واتحاد القطاع الخاص في روندا بهدف تسهيل مختلف الأنشطة والاجتماعات المزمع عقدها وتعزيز ربط الشركات الإماراتية المصدرة مع نظيراتها في روندا وبحث آفاق وفرص التعاون في القطاعات.

وتضم البعثة مجموعة من شركات القطاع الخاص وتغطي أعمالها مجموعة متنوعة من القطاعات بدءاً من القطاع الصناعي بما في ذلك المنتجات البلاستيكية والمولدات الكهربائية ومعدات الطاقة والعطور وأجهزة تنقية ومعالجة المياه بالإضافة إلى صناعة الأطعمة والمشروبات وتجهيزات المخابر ومنتجات العناية الشخصية ومعدات الإنارة والتجهيزات الكهربائية والمرتبطة بمكافحة الحريق كما يضم الوفد شركات متخصصة في القطاع الاستثمارية وخدمات الأعمال وتقنية المعلومات والتغليف وغيرها.

وقال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: تأتي البعثة في إطار جهود المؤسسة لتمهيد الطريق أمام المصدرين والشركات الإمارات لدخول الأسواق الواعدة والجديدة واقتناص الفرص التي تزخر بها، وتهدف البعثة إلى ترويج الفرص المتنوعة في المجال التصديري والتجاري بين رواندا ودبي ودولة الإمارات وبناء الشراكات والعلاقات التجارية بين مجتمع الأعمال.

وأوضح أن البعثة تعكس استمرارية استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في استكشاف الأسواق الأفريقية النامية، والتي تدعم فرص النمو والتوسع للمصدر الإماراتي، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تعزيز المعرفة الدولية لدى الشركات والمؤسسات المحلية، ما يعزز عمليات الشركات المحلية أو العالمية التي تتخذ من الإمارة والدولة مقراً لها.

وأضاف الكمالي أن البعثة ستركز على بناء تحالفات استراتيجية لدعم عمليات إعادة التصدير بين دبي وكيغالي، والتعريف بالمقومات المتكاملة التي تتمتع بها دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً ومنصة للتصدير وإعادة التصدير.