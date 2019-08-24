"اتصالات" تضاعف سعة البيانات لباقات Freedom مجاناً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق عرض جديد لمضاعفة سعة البيانات مجاناً لمشتركي باقات "Freedom" لخط الفاتورة، سواءً الحاليين أو الجدد.

وتفصيلاً، وفّرت "اتصالات" عرضاً جديداً على باقات Freedom تمت بموجبه زيادة سعة البيانات إلى الضعف بصورة تلقائية للمشتركين بتاريخ 1 إبريل فصاعدا، لتصل البيانات لغاية 200 جيجابايت دون أي رسوم إضافية، ويتاح العرض لمشتركي باقات Freedom من فئة 225 فما فوق سواء للمشتركين بعقد أو بدون، ويسري هذا العرض لمدة محدودة.

وبإمكان مشتركي "اتصالات" الحاليين أو الجدد الاستفادة من هذا العرض المميز عبر اشتراكهم في باقة Freedom 225 فما فوق، وستكون فترة مضاعفة البيانات 12 شهراً بدون رسوم إضافية.