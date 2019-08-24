الإمارات وجهة السائح الصيني بدعم التسهيلات الحكومية

المصدر: إعداد– لؤي عبدالله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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نجحت الإمارات في استقطاب شريحة مهمة من الزوار الصينيين، وذلك بفضل تنوّع المنتج السياحي، التي تقدمه مختلف المناطق في الدولة بالإضافة إلى التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة في ما يتعلق بالتأشيرات، والتي كان لها أثر كبير في زيادة التدفقات السياحية الصينية إلى الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

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جولات رقمية صوتية للزوار الصينيين أطلقتها «دبي للسياحة»

433

زائراً صينياً للإمارة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري

8 %

نمو عدد الزوار الصينيين الوافدين إلى دبي مع نهاية مايو

121.4

ألف زائر صيني تستقبلهم أبوظبي خلال الربع الأول من 2019

3.06

ملايين سائح صيني تستقطبهم دبي خلال 5 سنوات

12 %

نمو عدد الزوار الصينيين إلى دبي بنهاية 2018

حقائق

• الصين تحافظ على مركز الصدارة في طليعة الدول المصدرة للسياح إلى أبوظبي

• السوق الصيني يأتي رابعاً من ضمن أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى دبي

• تسهيل منح التأشيرة أسهم في تحقيق نمو كبير في التدفقات السياحية من الصين