861 مليار درهم الودائع شبه النقدية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفعت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إلى 861 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 843 مليار درهم في نهاية يونيو السابق بارتفاع شهرى 18 مليار درهم وبنسبة 2.1%.

وأظهر تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي حول المجاميع النقدية لدولة الإمارات لشهر يوليو الماضي أن الودائع شبه النقدية زادت بواقع 38.3 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقابل 822.8 مليار درهم نهاية 2018 فيما استمرت في الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث قدرت بنحو 783 مليار درهم 2017، و751 مليار درهم 2016، و729 مليار عام 2015، و689 مليار درهم 2014. وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية لدولة الإمارات إلى 385.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.